Rimini, "Voi non sapete chi sono io", completamente ubriaco molesta clienti e aggredisce poliziotti

Cronaca

Rimini

| 11:33 - 20 Maggio 2019

Completamente ubriaco in pieno giorno molesta gli avventori di un bar, arriva la Polizia e scopre che era evaso dai domiciliari. Sono scattate le manette ai polsi di un 49enne nomade che domenica alle 13 ha dato in escandescenze in un bar sulla via Emilia a Rimini. L'uomo, all'arrivo della Polizia, ha iniziato a minacciarli dicendo "voi non sapete chi sono io". Il 49enne è stato fermato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Era già ai domiciliari nel campo nomadi per furto aggravato (aveva tentato di rubare del pesce). Oltre alla resistenza a pubblico ufficiale deve rispondere anche di evasione.