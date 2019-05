Nove Colli running 2019, i vincitori sono stati Paolo Bravi e Ilaria Fossati

Sport

20 Maggio 2019

Paolo Bravi mentre taglia il traguardo per primo alla Nove Colli Running 2019.

Alla Nove Colli Running 2019 (22esima edizione) sulla distanza di 205 km, andata in scena tra il 18 e il 19 maggio, 150 sono stati i partenti. Allo scoccare delle ore 18 di sabato si sono classificati in 79, dei quali ben 15 donne. La vittoria di uno dei percorsi più duri al mondo è andata ad un recanatese tra gli uomini e una lombarda tra le donne. L’oro va al collo di Paolo Bravi, uno dei più forti 'ultra maratoneti' azzurri, che all’alba dei 45 anni ha deciso di allungare ed ora diventerà anche capitano ai Mondiali di 24 ore. Il marchigiano ha preso il comando al Barbotto (km 84) senza più lasciarlo, transitando sul traguardo in 19.42’0 9”, sesto miglior tempo di sempre alla NCR). Bravi è stato seguito (ma con un distacco di quasi un'ora) dal veneto Grasi e Verducci. Nella gara rosa, invece, il primo posto è andato alla milanese Ilaria Fossati che ha chiuso la sua fatica con il crono di 24.13’52.