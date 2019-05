Il Giro d’Italia a Riccione: la vera festa dello sport. FOTO E INTERVISTE

Attualità

Riccione

19:08 - 19 Maggio 2019

La partenza in Piazzale Roma.

“Una festa di sport, una festa di tutti: questa è stata la cronometro individuale Riccione- San Marino Sangiovese Wine Stage. Un evento spettacolare e di livello internazionale che ha catapultato Riccione nella stagione dei grandi eventi del 2019”. Le parole del sindaco di Riccione Renata Tosi e dell’assessore al turismo Stefano Caldari riassumono appieno lo spirito che ha avvolto la città di Riccione in occasione del Giro d’Italia. Divertimento, adrenalina, un clima gioioso e di festa, con un gran pubblico che non ha tradito le aspettative nonostante il tempo incerto alla mattina e che nel pomeriggio è peggiorato, con precipitazioni e scrosci: tuttavia la festa dello sport a due ruote per eccellenza non è stata rovinata dal clima avverso e ha regalato emozioni e divertimento, non solo per gli appassionati.







Interviste al sindaco di Riccione Renata Tosi e all’assessore al Turismo Stefano Caldari di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso