Nove Colli da ricordare per il team Valmaracing di Novafeltria, ottima prova per Magnani e Parri

| 17:33 - 19 Maggio 2019

Marcello Parri e Marco Magnani giunti all'arrivo.

Domenica di fatica e da pelle d’oca per il team Valmaracing di Novafeltria, presentatosi al via della 49° edizione della Nove Colli di Cesenatico con una delegazione di 5 atleti. Un’esperienza unica per i rappresentanti della formazione dell'Alta Valmarecchia, che all’alba del 19 maggio hanno inforcato le loro bici, insieme ad altri 12000 ciclisti provenienti da tutto il mondo, per affrontare una delle prove più impegnative ed affascinanti di tutto il calendario amatoriale nazionale ed internazionale. Il bilancio della giornata è stato alla fine molto positivo, non solo a livello puramente emotivo, ma anche per la notevole prestazione di tutta la squadra, uscita a testa alta da una gara massacrante a tratti sotto l'acqua, oltre agli avversari e al piazzamento effettivo.

Tra i 5 corridori cimentatisi col percorso lungo, 210 km tra le dure salite dell’entroterra romagnolo, ad impressionare è stato soprattutto Marcello Parri, capace di chiudere con il tempo di 6:15:37’’, con la media di quasi 32 km/h. Una performance che gli è valsa la 32° posizione assoluta, risultato di pieno spessore tecnico. Grande soddisfazione anche Marco Magnani, ex professionista nei primi anni 2000, giunto 30esimo, sul traguardo insieme a Parri (6:15:37’’). Francesco Carlotta, De Felice Andrea e Mirco Serra hanno invece onorato al massimo la gara tagliando il traguardo a Cesenatico.