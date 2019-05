Rischio soppressione per il corso geometri alla scuola T.Guerra di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 17:09 - 19 Maggio 2019

Ingresso dell'istituto Scolastico Tonino Guerra di Novafletria.

L'Istituto Scolastico Tonino Guerra di Novafeltria rischia di perdere l'indirizzo di studio Costruzioni, Ambiente e Territorio, in pratica il percorso di studi che permette allo studente di diplomarsi geometra. La decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale sembra imminente, a causa dell'esigue iscrizioni degli ultimi due anni. Per gli studenti della classe prima dell'indirizzo cat si aprono due strade: il cambio di indirizzo o il trasferimento. Per i docenti si profila il trasferimento ad altra sede, ma l'indirizzo cat è in crisi su scala nazionale. Non mancano dunque le criticità. La preoccupazione del corpo insegnanti, ma anche della cittadinanza, è un depotenziamento dell'offerta scolastica. Oggi tocca al corso geometri, domani potrebbe accadere ad altri indirizzi, che sono in sofferenza numerica. Un problema non solo per la scuola, ma anche per tutto il territorio, che registrebbe un'ulteriore dispersione della popolazione studentesca. L'amministrazione comunale di Novafeltria si è subito adoperata, raccogliendo l'appello del corpo docenti. I sindaci dell'Unione dei Comuni Valmarecchia ha deliberato nell'ultima giunta un documento inviato al provveditorato. "Perdere un corso, piuttosto che parlarne e condividere un percorso alternativo. significa impoverire ulteriormente il nostro territorio, sempre penalizzato dalla fredda legge dei numeri", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.