Meteo Rimini: il tempo migliora, ma in agguato una nuova perturbazione nel weekend

Attualità

Rimini

| 12:39 - 19 Maggio 2019

Darsena di Rimini.

Tempo in miglioramento nel riminese, anche se la pioggia ha fatto capolino negli ultimi giorni in più di un'occasione. Nel pomeriggio di domenica 19 maggio non sono escluse altre piogge deboli e intermittenti, idem lunedì: secondo le previsioni di Arpae, potrebbero esserci nuovamente altre precipitazioni di debole intensità (rimane infatti l'allerta meteo benché gialla). Nuvolosità insistente, ma tempo asciutto, martedì 21 maggio, preludio a una rimonta parziale del campo di alta pressione che porterà più stabilità e un rialzo termico. Ma da venerdì 24 maggio potrebbe tornare il maltempo: scrive Arape che una nuova perturbazione di origine atlantica apporterà condizioni di tempo instabile, con nuvolosità e piogge sulla nostra regione. La distanza temporale è ancora notevole e potrebbero esserci miglioramenti.