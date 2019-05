In auto a zig zag sul lungomare di Rimini, scende dalla vettura barcollando: era ubriaco fradicio

Cronaca

Rimini

| 12:33 - 19 Maggio 2019

Guidava sul lungomare Spadazzi, intorno alle 6 di domenica 19 maggio, facendo zig-zag sulla carreggiata stradale. Un 47enne di Pesaro, notato e fermato da una pattuglia della Polizia, è sceso dalla sua automobile, una Kia, barcollando vistosamente. Al test dell'etilometro ha registrato un tasso alcolemico di di 2,2 g/l ed è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è emerso un altro guaio per il 47enne pesarese: patente scaduta e quindi seconda denuncia per guida senza patente.