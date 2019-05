Lunedì di calcio su Vga. Analisi su tutte le catagorie di calcio locale e play out Rimini Calcio. Ospite, il DS Stambazzi

Sport

Rimini

| 10:01 - 19 Maggio 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 34a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, un tesserato del Granata, l'allenatore Massimo Zanini e la reponsabile di Mondo Sport Camp Milena Montanari.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 34a puntata saranno l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri, l'opinionista Emanuele Pironi e il direttore sportivo ex Maceratese Gianluca Stambazzi.



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299

NOVITA'. E' possibile vedere le nostre dirette sulle pagine Facebook inerenti alle nostre trasmissioni: SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Link Facebook

https://it-it.facebook.com/sportuprimini/

https://it-it.facebook.com/calciodirigore.official/





Il programma è visibile in diretta anche sul canale YouTube al seguente link:



https://www.youtube.com/watch?v=23X_q_fOpuU









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Finale di coppa Italia serie D Messina vs Matelica

Play off Prima Categoria: Granata vs S. Ermete

L'approdo di MondoSportCamp a Pennabilli (speciale Summer Camp)

I gol del girone di ritorno - stagione 2018-19 - del Gabicce Gradara (Promozione Marche).

Servizi dedicati alle varie categorie a cura delle firma giornalistiche di Mirco Mariotti, Alessandro Marzocchi, Daniele Manuelli e Riccardo Giannini dedicate alle squadre vincitrici, rivelazioni, delusioni, top e flop dei rispettivi campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria.

Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Analisi dedicata al play out V. Verona vs Rimini, alla stagione biancorossa e al relativo futuro.

Analisi, dibattito, contributi filmati per la durata di 65 minuti.