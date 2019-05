Anche a Novafeltria e Talamello i cartelli contro chi parcheggia nel posto invalidi

Attualità

Novafeltria

| 08:50 - 19 Maggio 2019

I rappresentanti del Lions Club Ariminus Montefeltro con vicesindaco Vannoni e sindaco Zanchini.

Nei giorni scorsi, anche a Novafeltria e Talamello sono stati installati i cartelli nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sociale contro i 'furbetti' del parcheggio, che utilizzano per la sosta i posti riservati ai mezzi per il trasporto di persone con disabilità. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Ariminus Montefeltro. I cartelli arancioni, posti sotto quello che indica l'area di sosta per disabili, presenta la scritta "Vuoi il mio posto? Prendi anche il mio handicap!". I primi cartelli sono stati installati a Verucchio. In seguito è avvenuta l'inaugurazione dei cartelli in Alta Valmarecchia, alla presenza dei sindaci di Novafeltria Stefano Zanchini e di Talamello Francesca Ugolini (fotogallery).