Attivamente Santarcangelo incontra i cittadini delle frazioni in vista delle elezioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:57 - 19 Maggio 2019

I candidati della lista Attivamente Santarcangelo a sostegno di Sara Andreazzoli.

Al via il secondo ciclo di incontri di Attivamente Santarcangelo nelle Frazioni.



Sarà un momento di condivisione di ideee e progetti per Santarcangelo e presentazione dei i candidati al consiglio comunale, nonché di confront osul programma elettorale.



"Vorremmo poter ascoltare gli abitanti di tutte le frazioni, troppo spesso lasciati indietro nella passata amministrazione", si legge in una nota di Attivamente Santarcangelo.



Il primo appuntamento sarà lunedì 20 a San Vito, ore 18, presso la casa dell’acqua; la stessa sera, alle 21, a Santa Giustina, presso il caffè al Mulino.



Martedì 21 ore 21 a Stradone, al bar ‘Onda blù’, per concludere mercoledì 22 sempre alle 21 allo ‘Street Cafè’ di Canonica.