Auto si ribalta nella rotonda: sbalzata dall'abitacolo perde tragicamente la vita

18 Maggio 2019

Una automobilista di 40 anni è morta la scorsa notte a causa delle ferite rimediate in un incidente stradale alle porte di Ravenna. La donna, nata a Cervia, nel Ravennate ma residente a Bellaria-Igea Marina, nel Riminese, viaggiava lungo la Romea in direzione autostrada quando verso l'1.20, all'altezza della rotonda con via Sant'Alberto - per cause al vaglio della Polizia Stradale - ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi e finendo fuori dall'abitacolo: là dove poco dopo gli operatori del 118 l'hanno soccorsa. La 40enne è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i vigili del Fuoco. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. La salma è stata trasferita all'obitorio all'ospedale cittadino.