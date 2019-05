A Casteldelci una domenica in movimento, tra escursioni e pedalate in bicicletta

Sport

Casteldelci

| 16:41 - 18 Maggio 2019

Scorcio di Casteldelci.

Domenica 19 maggio a Casteldelci sarà una giornata dedicata al movimento, nell'ambito degli eventi della Wellness Week. Sono in programma infatti quattro diverse escursioni, due dedicate agli appassionati delle camminate, due per gli appassionati della mountain bike. Alle 9 la pedalata Gattara-Ca' Fedrici, su due percorsi di lunghezza 20 e 25 km. Sempre alle 9 la camminata sul sentiero di Dante, su un percorso di 4,7 km: direzione Molino Del Rio, si percorre il sentiero sulla riva del Senatello fino al Ponte Medievale e si risale fino a Casteldelci. Alle 10 la pedalata della Grande Rosa, con partenza e arrivo in località Giardiniera. Contemporaneamente partirà "A spasso con i piedi nel Medioevo", camminata di 3 km verso il ponte medievale, la fortezza di Uguccione della Faggiola, fino al parco della Grande Rosa. A seguire, alle 11, ritrovo al lago per una seduta di yoga di un'ora e mezza.



L'INVITO DEL SINDACO CAPPELLA. Il sindaco Luigi Cappella invita gli appassionati alla camminata sul sentiero di Dante con una simpatica poesia:



Grazie alla pioggia/Il Senatello ha ritrovato la voce.

Canta'si forte/che tutti i fossi del Sentiero di Dante, si son svegliati dal lungo sonno.

Finalmente ballano e corrono sui Greppi/

Per andare insieme coll'acqua del fiume/

A divertirsi sulle onde del mare.

Domenica 19, sara' un cammino molto bello!