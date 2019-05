Fondi per 35mila euro nel riminese per combattere disagio e isolamento tra i giovani

Attualità

Rimini

| 16:24 - 18 Maggio 2019

Ragazzini (foto di repertorio).

Circa 35.200 euro alla Provincia di Rimini per contrastare il disagio e il pericolo dell’isolamento tra i giovani.



Sono le risorse messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna in occasione del recente bando “Adolescenza” approvato in questi giorni dalla Giunta, che prevede un finanziamento totale di 600 mila euro, di cui 150 mila per progetti di rilevanza regionale e 450 mila per le iniziative di carattere locale.

Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, oratori e parrocchie, sono i soggetti che potranno presentare domanda per usufruire dei fondi.

“Il tutto, con lo scopo di promuovere il benessere e combattere l’isolamento sociale tra i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, offrendo loro momenti di aggregazione e confronto educativo. – dichiara l’Assessore al Bilancio Emma Petitti - La Regione Emilia-Romagna ha sempre avuto particolare attenzione verso le tematiche riguardanti le giovani generazioni, come dimostra anche il bando in oggetto. I ragazzi sono il nostro futuro, e per questo vanno tutelati e sostenuti sempre”.





Nelle attività finanziabili con i contributi regionali potranno rientrare quelle di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale (tra cui lo scoutismo), e quelle più propriamente educative a favore di adolescenti e preadolescenti in difficoltà: sostegno scolastico, contrasto alla dispersione scolastica, educazione alla legalità, prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Non ultimi, possono essere finanziate proposte sulla promozione dell’educazione tra pari, finalizzati a valorizzare il protagonismo dei ragazzi e a sviluppare la loro capacità di aiutarsi.