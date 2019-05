Elezioni Santarcangelo, ultimi incontri con le frazioni della coalizione a sostegno di Alice Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:58 - 18 Maggio 2019

Alice Parma, ricandidata a sindaco di Santarcangelo.

Si chiudono con San Michele, San Martino e Sant’Ermete gli incontri con i residenti delle frazioni organizzati dalla coalizione a sostegno di Alice Parma sindaco composta da Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

Lunedì 20 maggio i candidati saranno al Caffè di San Michele, martedì 21 al ristorante Tre Stelle di San Martino dei Mulini e mercoledì 22 maggio al Bar Il Casale a Sant’Ermete.

Gli incontri – che si terranno tutti alle ore 21 - saranno un occasione per presentare idee e progetti della coalizione a sostegno del sindaco Alice Parma, con una particolare attenzione a quelli più specifici delle frazioni, per far conoscere i candidati al consiglio comunale e confrontarsi con i cittadini.