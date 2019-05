Calcio RSM, nell'andata delle semifinali il Tre Penne batte il Tre Fiori: 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 14:55 - 18 Maggio 2019

Il Tre Penne ha battuto il Tre Fiori nell'andata di semifinale.



Come in occasione del confronto con la Folgore del turno precedente, il Tre Penne si apprestava ad avviare la doppia sfida col Tre Fiori consapevole che - visto il peggior posizionamento d’ingresso in post season - avrebbe dovuto far meglio degli avversari sui 180’, il che significa quantomeno vincere un incontro. Cosa che gli uomini di Ceci sono riusciti a fare al termine del primo atto, esattamente come contro il club di Falciano, imponendosi nel primo dei due confronti diretti: condizione questa che permetterà ai biancoazzurri di giocarsi il ritorno con due risultati a disposizione per centrare una nuova finale scudetto, ribaltando di fatto le gerarchie iniziali.

La rete partita di Marigliano dopo dopo il suo ingresso in campo al posto di Ceccaroli. per inserire Kevin Marigliano. Poco meno di 100 secondi saranno sufficienti Determinante la spizzata di Angelini ed il movimento di Marigliano alle spalle di Pestrin, superato, che permettono all’ex Cosmos di battere Simoncini da breve distanza.

Al ritorno per il Tre Fiori sarà necessaria una vittoria: indipendentemente dalla dimensione del successo, i gialloblu approderanno in finale se riusciranno a battere il Tre Penne nella prossima sfida.



Il tabellino



Tre Fiori - Tre Penne 0-1



TRE FIORI Simoncini, Tamagnini, Bologna, Pestrin, Della Valle, N. Castro, Giardi, Zannoni (75’ Vassallo), Massaro, Apezteguia, Compagno. A disp.: Battistini, Ceccoli, Muccioli, M. Castro, De Angelis, Lusini. All. Cecchetti



TRE PENNE: Migani, Cesarini, Merendino, Patregnani, Fraternali, Genestreti, Chiaruzzi (50’ Gasperoni), Gai, Angelini, Ura (85’ Santini), Ceccaroli (66’ Marigliano). A disp.: Lanzoni, Rossi, Calzolari, Gasperoni, Cibelli, Marigliano, Santini. All. Ceci.

Arbitro: Albani (Ercolani e Ilie)



Quarto ufficiale: Cenci



Marcatori: 68’ Marigliano



Ammoniti: Zannoni, Compagno, Chiaruzzi, Della Valle, Merendino, Marigliano, Massaro