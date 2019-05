Tennis, Alessandro Canini il primo ad entrare nei quarti del torneo Open 'Sva Dakar Jaguar' a Cervia

Sport

Cervia

| 14:48 - 18 Maggio 2019

Paolo Mazzavillani.

Alessandro Canini (Tennis Viserba) è stato il primo giocatore a conquistare i quarti di finale nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Sva Dakar Jaguar”, dotato di 1000 euro di montepremi. In bella evidenza sui campi di casa anche Paolo Mazzavillani, avanzano altri due giovani interessanti come Noah Perfetti e Nicola Filippi. 2° turno tabellone finale: Nicola Filippi (2.7)-Ugo Brissa (2.8) 6-2, 6-2, Mazzavillani (2.8)-Davide Venzi (3.1) 6-3, 6-3. 3° turno: Alessio Bulletti (2.5)-Federico Ronconi (2.8) 7-5, 6-2, Noah Perfetti (2.5)-Guelfo Baldovinetti (2.7) 4-6, 6-3, 6-1. Ottavi anche per Alessandro Marcantoni (2.7). Ottavi: Canini (2.4, n.7)-Marco Chiavistelli (2.6) 6-0, 6-3.

IGEA MARINA Rush finale per il torneo nazionale di 4° categoria maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso. Approdano alle semifinali due portacolori del Tennis Torre, Matteo Comandini e Marco Perazzini, Emanuel Vannucci (Ct Cast San Marino) e Fulvio Fracassi (Ct Rimini). Quarti: Matteo Comandini (4.1, n.9)-Massimo Bianchini (4.2, n.16) 6-3, 6-3, Marco Perazzini (4.1, n.7)-Andrea Bernardi (4.3) 6-1, 2-6, 7-2. Semifinali anche per Emanuel Vannucci (4.1, n.5) e Fulvio Fracassi (4.1, n.6). Dunque un finale di torneo ppassionante dopo una decina di giorni tecnicamente interessanti, anche se condizionati dal maltempo.