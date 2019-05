Cronaca

Gabicce Mare

| 13:50 - 18 Maggio 2019

La droga e i soldi sequestrati dai Carabinieri di Cattolica.

Venerdì sera a Gabicce Mare i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato una coppia residente nel luogo, un 43enne e una 37enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al termine di attività di indagine, i Militari hanno eseguito le perquisizioni personale e domiciliare, rinvenendo cinque grammi di eroina divisa in dosi. La droga è stata sequestrata assieme a 1300 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio.