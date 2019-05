Attualità

Rimini

| 13:47 - 18 Maggio 2019

Parcheggiatore abusivo sotto le mura di Castel Sismondo.

Presenza di parcheggiatori abusivi nel parcheggio di fronte Castel Sismondo in via Circonvallazione Occidentale a Rimini. Alcuni cittadini segnalano presenze che disturbano cercando di raccogliere ‘offerte’ alle persone in auto intente a parcheggiare.