FOTO 'Io rispetto il ciclista', la corsa di Paola per la sicurezza stradale fa tappa a Riccione

Sport

Riccione

| 13:29 - 18 Maggio 2019

Paola Gianotti (Foto Daniele Casalboni).

E' partito questa mattina da viale Ceccarini il Giro di Paola.

Paola Gianotti è l’atleta che da due anni sta anticipando tutte le tappe del Giro d’Italia per promuovere la sicurezza stradale.

Paola è impegnata nell’impresa, partita il 12 maggio da Bologna, che la vede percorrere in sella alla sua bici la tappa del Giro d’Italia con un giorno d’anticipo e questa mattina è partita per la cronoscalata Riccione - San Marino, 34,7 chilometri che l’atleta - detentrice di tre Guinnes World Record come la donna più veloce ad avere attraversato il mondo in bici, i 48 stati americani in 43 giorni e il Giappone da nord a sud in 9 giorni - ha percorso all’insegna della promozione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con la campagna “Io rispetto il ciclista”. #iorispettoilciclista è l’hashtag di riferimento di una campagna che, mentre Paola pedalerà da Catania a Roma passando per le Dolomiti e le Alpi, avrà l’obiettivo di sensibilizzare proprio gli automobilisti.

A dare il benvenuto a Paola e ai corridori al suo seguito il presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi e gli agenti della Polizia Municipale che l'hanno scortata fino a San Marino.