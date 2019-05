Elezioni Verucchio, il candidato Baschetti: 'ecco i nostri progetti sul turismo'

Attualità

Verucchio

| 12:42 - 18 Maggio 2019

Roberto Baschetti, candidato di Immagina Verucchio.

Roberto Baschetti, candidato sindaco di Immagina Verucchio, ribatte alle accuse di Cristian Maffei relativamente alla mancanza di progetti sul turismo nel proprio programma elettorale. «Il giudizio sui programmi presentati ai cittadini dovrebbe competere agli elettori- afferma Baschetti- invece Cristian Maffei, capolista di Verucchio Domani, tenta di sminuire le proposte di Immagina Verucchio sul tema del turismo dimostrando una scarsa attenzione. Caro Maffei sei stato vicesindaco per cinque anni e non sei stato capace di dare una svolta al turismo di Verucchio. Dopo anni parlate ancora di realizzare un museo archeologico multimediale per rilanciare il turismo a Verucchio, convinti che una colata di cemento armato ai piedi di Verucchio sia la soluzione. Noi no! Non condividiamo assolutamente questa visione! Partiremo invece dal realizzare proprio quel sito internet che quasi oltre 10 anni fa proprio voi avete comprato per circa 10.000 euro e non siete mai stati capaci di far funzionare (si veda www.verucchioturismo.it). Occorre senza meno attivarsi immediatamente per colmare la totale assenza dal web turistico di Verucchio, proclamato come uno

dei borghi più belli d'Italia. Tanto Verucchio Domani con Maffei, quanto Impegno Civico per Verucchio con Sabba- prosegue Baschetti- non hanno speso una riga nei propri programmi per la costruzione di un sito internet del nostro Comune che, ancora oggi nel 2019, è solo una pagina in manutenzione. Vi esorto a consultare poi lo scarno sito istituzionale del nostro comune www.comune.verucchio.rn.it, alla sezione “Turismo e Cultura”, per vedere lo scarso impegno che l’attuale amministrazione Sabba ha messo nella scelta dei contenuti. Sito che, confrontato con quello della vicina Santarcangelo di Romagna, ci dice molto di quanto poco questi temi siano stati a cuore delle passate amministrazioni di sinistra».



Il candidato sindaco di Immagina Verucchio prosegue affermando che «sistemeremo piazza Malatesta che tu e gli attuali amministratori avete lasciato all'abbandono e trasformato in un parcheggio abusivo, toglieremo la raccolta dei rifiuti porta a porta dal centro storico che non merita di essere addobbato con i sacchi dei rifiuti, riapriremo il centro diurno per anziani, copriremo la piscina comunale con una struttura telescopica per un utilizzo annuale, implementeremo il “Verucchio Festival”, lasciato abbandonato a se stesso dall'attuale amministrazione, che ricordo essere composta proprio da elementi sia della lista Verucchio Domani sia della lista Impegno Civico per Verucchio. Inoltre verrà installata un’importante segnaletica promozionale della Valmarecchia costituita da una grande plancia agli ingressi della Valle con le immagini dei paesi che la compongono e ad ogni rotatoria collocheremo totem turistici con l’indicazione di punti di interesse limitrofi. Verrà istituito un ulteriore punto di accoglienza e informazione turistica di vallata facilmente individuabile e raggiungibile. Le associazioni locali e gli enti preposti verranno affiancati e supportati per implementare e incentivare la creazione di nuovi eventi legati al territorio (sociali, musicali, sportivi e culturali), da realizzare nelle varie frazioni del paese. Abbiamo inoltre in programma- conclude Baschetti- di ripristinare manifestazioni come La Tavulonga o la Notte Fluo, che hanno avuto molto consenso e partecipazione da parte della cittadinanza e che con il vostro totale disinteresse, avete lasciato morire».



«Intendiamo realizzare anche un’area camping alla base del parco Nove Martiri a Verucchio, implementando i servizi già esistenti nell’ex area sportiva, con lo scopo di riqualificarla e portare anche questa tipologia di turismo nel nostro paese. Vorremmo, in più, dotare Verucchio di un parcheggio poco più a valle, sulla sede della vecchia strada per Verucchio e collegarlo alla Fratta con un ascensore su rotaia, per risolvere definitivamente il problema parcheggi». Conclude il candidato Sindaco per la lista Immagina Verucchio, «checché se ne voglia dire, questo è sicuramente un programma sul turismo completo e concreto, volto a realizzare tutto quello che sino ad oggi le amministrazioni passate hanno lasciato solo sulla carta. Del resto propongono programmi vecchi con vestiti nuovi, lamentandosi come se lo stato attuale del nostro Comune fosse dipeso da altri quando invece l’unica responsabilità è la loro».