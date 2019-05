Bidoni di vernice abbandonati in un campo: identificato e denunciato re-sponsabile

Attualità

Rimini

| 12:13 - 18 Maggio 2019

Bidoni abbandonati.

Tappa dopo tappa hanno risalito la filiera fino a giungere a identificare e segnalare alla Procura il titolare della ditta che aveva inopinatamente abbandonato diversi bidoni di vernice a San Lorenzo monte, davanti l’accesso a una proprietà privata.

Si sono infatti concluse con l’individuazione del colpevole le indagini della Polizia locale di Rimini che, dopo il rinvenimento del 3 maggio scorso, seguendo le tracce lasciate si sono messe alla caccia del colpevole che ora, nella migliore delle ipotesi, rischia fino a 26.000 euro di sanzione amministrativa senza escludere, in base agli esiti delle analisi che Arpae sta effettuando, a sanzioni penali più gravi.

Sarà sui risultati di queste analisi che stabiliranno la natura della vernice, che da un primo riscontro al momento non sembra “speciale” e quindi particolarmente inquinante, che verrà definita la gravità del reato e di conseguenza la pena che potrà essere applicata per la violazione alle disposizioni del Testo unico ambientale del 2006. E sarà sempre sulla base delle risultanze delle analisi che verrà predisposta la rimozione delle vernici, che fino ad allora sono state messe in sicurezza.