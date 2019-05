Vecchie glorie e allenatori Rimini Calcio in campo per la prof. Luisa Stracqualursi

Sport

Rimini

| 10:19 - 18 Maggio 2019

Gianni Cancellieri, Luisa Stracqualursi e Giorgio Grassi.

Un bel pomeriggio di sport, amicizia e solidarietà. E’ quello andato in scena venerdì 17 maggio, allo stadio “Romeo Neri”, in occasione de “La Partita del Cuore per Luisa” l’evento benefico dedicato a Luisa Stracqualursi che ha visto di fronte una selezione targata Rimini F. C. opposta alla selezione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Con la prima squadra impegnata nella preparazione dei play-out, a difendere i colori biancorossi i tecnici del settore giovanile, ex giocatori quali Diego Caverzan, con la fascia di capitano al braccio, o Ivan Pazzini e i figli del presidente Giorgio Grassi, Jonathan e Joshua. In panchina un’altra bandiera del Rimini, mister Alessandro Mastronicola. Ma la protagonista della giornata è stata Luisa che, accolta in Area Hospitality dalla portavoce Claudia Marchi, nell’intervallo della sfida ha salutato a bordo campo i presenti mostrando ancora una volta tutta la sua grinta e la voglia di vincere la battaglia che sta combattendo con grande determinazione. A lei il presidente Grassi e il ministro della Solidarietà Gianni Cancellieri hanno consegnato un omaggio floreale. Per la pura cronaca il Rimini si è imposto 4-1 grazie a una doppietta di Matteo D’Agostino e alle reti di Francesco Gori e Joshua Grassi. Il gol della bandiera della formazione dell’Agenzia delle Entrate, guidata in panchina dal selezionatore Emilio Di Stasio, è stato realizzato dagli undici metri da Rossi.





Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.