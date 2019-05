Torna la ruota panoramica, sabato prossimo l’apertura al pubblico

Eventi

Rimini

| 09:22 - 18 Maggio 2019

La ruota panoramica torna nel piazzale Boscovich e sarà pronta per sabato prossimo 25 maggio. Girerà fino a settembre per ammirare il panorama della città visto da 55 metri di altezza. Ci si potrà salire tutti i giorni, dalle 10 alle 24. Nonostante la stagione estiva continui a farsi desiderare, gli eventi sono pronti alle porte. Il 22 e il 23 giugno torna infatti a Rimini anche Al Mèni, il grande circo del gusto, che sotto al suo tendone a strisce accoglierà lo chef Massimo Bottura e altri 24 chef stellati. A far da contorno, le creazioni artigianali della mostra mercato di Matrioska lab store e il mercato contadino, con oltre 70 produttori locali.