Due nuovi defibrillatori al servizio della comunità di Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 09:12 - 18 Maggio 2019

Operatori della Croce Verde di Novafeltria con uno dei defibrillatori donati.

La Croce Verde di Novafeltria ha acquistato due nuovi defibrillatori da destinare alle zone di S.Agata Feltria e San Donato.

Nell’ambito della Campagna “Ci mettiamo il Cuore”, la Croce Verde Novafeltria ha accolto la richiesta del vice sindaco del Comune di S.Agata Feltria Paolo Ricci, acquistando due nuovi defibrillatori pronti ad essere consegnati ed installati uno nel palazzo del Comune in piazza Garibaldi e il secondo in un luogo strategico da definire, nella frazione di San Donato. Per la consegna si aspetta solo il via libera da parte della giunta che Ricci auspica possa avvenire a breve, vista l’importanza dello strumento in questione.

Sempre su richiesta dell’attuale vice sindaco erano già stati donati nel 2013 altri due defibrillatori, il primo consegnato al Santagata calcio e il secondo alla Società sportiva Romagnano.

La Croce verde si dice soddisfatta perché si aggiungono altri 2 importanti tasselli alla Campagna “Ci mettiamo il Cuore” che dal 2013 ad oggi ha visto consegnati ben 14 defibrillatori. Aspettiamo il via libera per poter consegnare i 2 due nuovi.