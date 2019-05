Weekend di gare per gli spadisti dell'Accademia Voltolini di Rimini

Sport

Riccione

| 16:58 - 17 Maggio 2019

Le Under 14 dell'Accademia Voltolini.

Ultimo appuntamento stagionale di rilievo per tutti gli atleti Under14 dell’Accademia Voltolini di Rimini che da sabato incroceranno le lame con spadisti di tutta Italia nel Gran Premio Giovanissimi di Scherma di Riccione.

L’appuntamento conclusivo della stagione agonistica, in scena al Play All di Riccione, è da sempre la gara più importante dell’anno, nella quale si assegna il titolo Italiano di categoria.

L’Accademia Voltolini sarà presente nella spada maschile e femminile con la partecipazione di 12 atleti nelle diverse categorie. Lo staff tecnico è impaziente di vedere i risultati di questa lunga stagione agonistica che tra banchi di prova e soddisfazioni, ha visto impegnarsi e crescere un gruppo under14 agguerrito e tecnicamente preparato.

"Ringraziamenti sentiti vanno all’agenzia UnipolSai di Ghetti e Mancuso che con il suo sostegno ha sostenuto l’attività agonistica dell’Accademia Voltolini in tutta la stagione", si legge in una nota dell'Accademia Voltolini.