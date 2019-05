Sabato 18 arriva a Misano il Presidente Stefano Bonaccini

Attualità

Misano Adriatico

| 16:01 - 17 Maggio 2019

Panoramica Misano.

Sabato 18 maggio, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini saranno presenti a Misano per sostenere il candidato Sindaco della lista “Scegli Misano” Fabrizio Piccioni.



Sono stati organizzati due momenti di incontro: il primo alle 18 presso il bar “L’Officina del Gusto” per un aperitivo insieme a Fabrizio Piccioni, ai candidati e a tutti i misanesi. Il secondo alle ore 20,45 quando all’Hotel Savoia è prevista la cena di autofinanziamento della lista a cui hanno già aderito, prenotando, circa 300 persone.



La partecipazione del Presidente Stefano Bonaccini alla presentazione del piano di sviluppo e riqualificazione turistica della lista “Scegli Misano” testimonia la forte volontà da parte della regione di puntare su Misano creando una sempre piú forte collaborazione tra i due enti. Questa sarà l’occasione giusta per illustrare le nuove opportunità di finanziamento e di sostegno per il settore turistico – commerciale previsti dalla legge regionale e le modalità per poterle cogliere da parte dei nostri operatori di categoria .



UNA NUOVA BRAND IDENTITY DI MISANO -“L’incremento turistico degli ultimi anni dimostra l’affermazione di Misano sui mercati turistici nazionali ed esteri dove a differenza di altre realtà territoriali si è registrato un incremento di arrivi del 15% che non ci deve però accontentare– spiega Fabrizio Piccioni -. Le gare internazionali dell’autodromo, il turismo sportivo e quello balneare costituiscono un’offerta importante per il nostro territorio che però necessita di fare un salto di qualità attraverso azioni di promo-commercializzazione di un nuovo brand Misano. Il completamento del lungomare fino a Portoverde, la riqualificazione complessiva dei tratti esistenti seguendo le indicazioni emerse dal progetto partecipato “Rigeneriamo il lungomare” daranno un’ulteriore miglioramento dell’immagine del nostro territorio creando nuove opportunità agli operatori turistici che decideranno di investire sulle proprie strutture per riqualificarle. Ma anche noi dovremo rimboccarci di più le maniche pianificando con maggior anticipo le azioni di riqualificazione e manutenzione dell’arrendo urbano partendo dalla zona mare e toccando tutte le frazioni. L’obiettivo sarà assolutamente quello di dare un’immagine curata della città già a partire dalle festività di Pasqua”.



IL TURISMO E’ UN GIOCO DI SQUADRA - “Valorizzando al meglio lo strumento della Fondazione, vogliamo stringere un nuovo patto tra comune, operatori turistici, attività economiche ed associazioni – continua Fabrizio Piccioni – con l’obiettivo di concertare azioni coordinate, efficaci e sinergiche studiando nuove strategie di promozione mediante la creazione di una nuova Brand Identity Misano che abbia una connotazione turistica a 360 gradi. In questo senso molto utile saranno il supporto e le sinergie che possiamo attivare con “Destinazione Romagna“ e ancora di più con il Misano World Circuit”.