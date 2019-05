A San Marino per comprare la droga, arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:51 - 17 Maggio 2019

Il Corpo della gendarmeria.

Nuova operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di droga, portata a termine con successo dalla Gendarmeria sammarinese, che nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio ha intercettato un'automobile con targa italiana. La vettura da giorni era finita nel mirino degli investigatori, perché vista troppe volte a San Marino, nei pressi dell'abitazione di un cittadino albanese già noto alle forze dell'ordine. Durante un rocambolesco inseguimento - l'auto con targa italiana non si era fermata all'alt - il conducente, un cittadino italiano, si è sbarazzato di un involucro contenente 7 grammi di cocaina. La Gendarmeria lo ha fermato e denunciato, poi con un pattuglia in abiti civili ha rintracciato anche il giovane albanese. Nella sua abitazione, al termine della perquisizione, non è stata trovata altra droga, ad ogni modo dalle indagini è emerso che era stato lui a spacciare all'italiano. E' stato posto in stato di fermo di Polizia Giudiziaria. In corso ulteriori attività di indagine.