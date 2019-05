Sport protagonista del week-end in 'rosa', ma anche musica, cultura e appuntamenti all'aperto. Ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 15:39 - 17 Maggio 2019

A Riccione la crono del Giro d'Italia.

E’ il week-end del Giro d’Italia, il grande sport protagonista, ma non solo perché ce n’è per tutti i gusti: che siate appassionati di cultura, teatro, che vogliate fare una gita all’aria aperta, a Rimini e provincia c’è spazio per tutti i gusti. Se non vi siete ancora organizzati, ecco qualche idea.





SPORT E MANIFESTAZIONI





Cresce l’attesa per l’appuntamento con il Giro d’Italia in programma a Riccione il prossimo 19 maggio. La cronometro individuale di domenica è una delle tappe più importanti di questa edizione del Giro, 34,7 chilometri che definiranno la classifica generale della corsa. La prova contro il tempo si presenta infatti impegnativa sia per la lunghezza che per il tracciato con pendenze che si inaspriscono per 12 km fino al traguardo a San Marino. QUI tutte le info.





La Romagna, sede della Wellness Valley, ovvero il primo distretto internazionale dell’healthy lifestyle, è pronta per la Wellness Week. Dal 17 al 26 maggio in calendario ben 300 appuntamenti a base di attività fisica e movimento aperti a tutti e per tutti. Alla Settimana del movimento e degli stili di vita sani, il grande evento all’insegna del dinamismo, l’anno scorso hanno partecipato oltre 360mila persone, tra residenti e turisti. QUI tutte le info.





Rimini si infiamma con le “sfide” e le “battaglie” delle Urban Dance. Al Rds Stadium è tutto pronto per l’appuntamento con l’Europeo di Breakdance, Hip Hop e Electric Boogie, promosso dalla Ido (International Dance Organization) che per quattro giorni, dal 16 al 19 maggio, trasformerà la città romagnola in un vero tempio delle street dance internazionali. QUI tutte le info.





Motori rombanti a Villa Verucchio: il rombo dei motori, la musica, il buon cibo, i giochi, il divertimento sono ormai alle porte. Il Motoritrovo Teste Malate nel Marecchia compie dieci: il decennale è in programma dal 17 al 19 maggio, presso il Parco Marecchia di Villa Verucchio. QUI tutte le info.





Emozioni a quattro ruote, nel fine settimana, al Misano World Circuit, condensate all’interno del Misano ACI Racing Weekend: 6 serie e 14 gare in programma, spalmate tra sabato e domenica. Il weekend di Misano servirà a fornire le prime importanti indicazioni in ottica classifica nelle varie serie, che si apprestano a vivere il secondo appuntamento in calendario, il terzo per il Campionato Italiano Sport Prototipi.





MUSICA E TEATRO





Domenica 19 maggio (ore 21,15) presso il Teatro CorTe di Coriano verrà presentato e cantato per la prima volta Piccole storie inutili, il primo disco di Daniele Torri, cantante e polistrumentista italo-finlandese, compositore e arrangiatore attivo da anni sulle scene musicali italiane. QUI tutte le info.





Domenica 19 maggio 2019 alle ore 11 si terrà presso l’Istituto Lettimi, in via Cairoli 44, il terzo concerto del ciclo “Concerti di Primavera”. Si esibiranno il pianista Nicola Pantani che eseguirà la più impegnativa e monumentale Sonata di L.v. Beethoven: la Sonata op.106 “Große Sonate für das Hammerklavier” e il quartetto d’archi composto da Caterina Bordoni e Giada Rizqallah al violino, Matteo Alberani alla viola e Veronica Conti al violoncello che interpreteranno lo splendido Quartetto in re mag. Kv. 575 di W.A. Mozart. Ingresso libero. QUI tutte le info.





MERCATINI E APPUNTAMENTI ALL'APERTO





Sport, relax e natura sono gli ingredienti dell’evento “Passeggiamo… e non solo”, una passeggiata per non vedenti, ipovedenti, i loro amici e familiari alla scoperta delle colline di Montefiore Conca organizzata dalla sezione Uici di Rimini (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), in collaborazione con l’associazione a Passo D’Uomo e l’agriturismo Il Vecchio Gelso. L’iniziativa, in programma domenica 19 maggio, è un’occasione per dare a tutti la possibilità di condividere le diverse esperienze sensoriali, arricchire gli animi e migliorare il benessere fisico. QUI tutte le info.





Nonostante il meteo capriccioso e imprevedibile di maggio, la Pro Loco di Pennabilli rinnova l’invito per il tradizionale e colorito appuntamento del Mercato Verde sabato 18 e domenica 19 maggio. La Fiera del Mercato Verde si conferma, dopo anni, un’occasione imperdibile che segna l’apertura della bella stagione. Per le vie del paese, già dal mattino, si respirano mille profumi che si mescolano sullo sfondo colorato di fiori e piante di ogni genere. QUI tutte le info.





Da venerdì 17 a domenica 19 maggio torna a Bellaria Igea Marina, nella caratteristica Borgata Vecchia, l’annuale “Borgata che Danza”, giunta alla ventisettesima edizione. Un festival di strada delle musiche della tradizione che, promosso in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia e sotto la direzione artistica di Gualtiero Gori, si è consolidato negli anni come la festa per eccellenza di questa particolare zona nel centro di Bellaria. QUI tutte le info.





CULTURA E MOSTRE





"La poesia non serve a niente”. Un titolo provocatorio per il reading a ingresso libero che sabato sera dalle 21.30 si terrà all'enoteca Quattrocento, in vicolo Battarra 17 a Rimini. Protagonisti i poeti Francesca Serragnoli e Giancarlo Sissa, introdotti da Marco Montemaggi, docente di heritage marketing al Polimoda di Firenze e visiting professor all’Universidad del Desarrollo di Santiago del Chile. QUI tutte le info.





In occasione del weekend del Giro, nel cuore di Riccione a pochi passi dalla mostra Il ciclismo in Romagna Secondo Casadei, nello splendido cortile dell'Indaco due iniziative speciali mettono a fuoco la storia del Giro d'Italia. Protagonisti Paolo Alberati e Marino Bartoletti. Sabato 18 maggio il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti (ore 18.30, Indaco, viale Gramsci 33, ingresso libero) presenta l’Almanacco del Ciclismo 2019 (Gianni Marchesini Edizioni). QUI tutte le info.





L'Amministrazione Comunale di San Leo ricorda i 50 anni (1969-2019) di uno dei più celebri dischi dei Beatles: "Abbey Road". Il progetto coinvolge per circa un mese la Città di San Leo attraverso quattro eventi dedicati all’Arte dei Beatles come ascolti live e conferenze. “Beatles at the Castle” è un viaggio affascinante nell’arte dei Beatles attraverso mostre, concerti, proiezioni e conferenze che la Città di San Leo ospiterà dal 19 maggio al 23 giugno 2019. QUI tutte le info.





Cinquecento bambini e bambine coinvolti nella produzione di un’opera collettiva che sarà installata nel quartiere di Borgo Marina. Ottocento gatti tutti diversi, disegnati su materiale plastico trasparente perché possano camminare sulle nuvole, guardandoli a testa in su. Questo è solo uno dei progetti del festival “Mille e una storia. Mille e un’immagine” organizzato da Centro Zaffiria in collaborazione con il Comune di Rimini e IC Centro Storico in programma dal 17 al 19 maggio. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il club più glamour della Riviera, il Byblos Club, sabato 18 maggio è Byblos Garden! In Garden Ciuffo, Toni Grandolfo, Danny Pee. In Pool Show dinner & Pool party By Tunga. Ristorante dalle ore 21.30. Ingresso disco dalle ore 0.00.





Grande novità in arrivo per l’Ecu Rimini. Con l’arrivo dell’estate tornano le serate Melody Mecca. In consolle il meglio della musica Afro, Rock e Funky.





Il weekend al Mon Amour Rimini inizia con il sorriso. Venerdì 17 maggio si balla e si ride in compagni di tanti comici. In consolle Alan e Dj Luca.