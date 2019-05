Fuochi d'artificio e una maxi torta per accogliere i campioni del giro d'Italia a Riccione

Attualità

Riccione

| 14:51 - 17 Maggio 2019

Fuochi d'artificio a Riccione (foto Daniele Casalboni).

Sabato sera alle 21.30 dalla spiaggia libera di piazzale Roma andrà in scena uno speciale spettacolo di fuochi d'artificio per dare il benvenuto alla carovana rosa. Sarà uno show pirotecnico dedicato alla tappa del Giro d'italia di domenica 19 maggio, agli atleti e al pubblico che è arrivato a Riccione per assistere a questa grande festa dello sport.



UNA TORTA PER IL GIRO. Una torta in miniatura che riproduce il logo del Giro d’Italia. La partecipazione dei riccionesi di benvenuto e accoglienza all’arrivo dei ciclisti con il Giro d’Italia, cresce di giorno in giorno. Tra gli allestimenti personalizzati in segno di accoglienza e benvenuto alla carovana rosa sono tanti i segnali che la città ha predisposto in un work in progress senza sosta. Venerdì mattina la Giunta Comunale ha ricevuto in anteprima e in versione "ridotta" la torta che verrà riprodotta nei prossimi giorni in dimensioni maggiori da un’operatore economico di Riccione. Si tratta di uno dei numerosi segnali di partecipazione di fronte all’evento sportivo che si colloca tra i più importanti dell’anno. La torta è della Pasticceria La Moderna di Riccione