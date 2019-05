Una nuova casa popolare grazie alla ristrutturazione di un fabbricato a Sant'Ermete

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 17 Maggio 2019

Lo stabile in via Trasversale Marecchia che sarà ristrutturato dal Comune di Santarcangelo.

Due alloggi di edilizia residenziale pubblica arricchiranno ulteriormente il patrimonio comunale delle “case popolari” del Comune di Santarcangelo: nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico del fabbricato di via Trasversale Marecchia 3958 a Sant’Ermete.



Al termine dell’intervento di ristrutturazione edilizia – che prevede fra l’altro un nuovo solaio intermedio, la realizzazione della struttura portante e tiranti tra le murature per il miglioramento sismico – l’edificio ospiterà un appartamento da 64,67 metri quadrati al piano terra, uno da 43,41 mq al primo piano, parcheggi auto e giardino.



I lavori – per un costo stimato di circa 343mila euro – partiranno nei prossimi mesi e sono integralmente a carico di Acer, che recupererà le spese dell’intervento grazie a un finanziamento regionale e attraverso i canoni di locazione.