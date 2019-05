VIDEO Ecco il trailer de 'La notte delle streghe 2019', l'organizzazione cerca volontari

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:04 - 17 Maggio 2019

“La Notte delle Streghe” è il principale evento marignanese, l’appuntamento più atteso che rappresenta il borgo di San Giovanni in Marignano e che rievoca il folclore popolare della Notte di San Giovanni, quando le erbe bagnate dalla rugiada, in particolare nella notte tra il 23 ed il 24 giugno, acquistavano particolari impulsi medicamentosi e portentosi. Si narra poi che, in quella particolare notte, le streghe si incontrassero ai crocicchi delle strade e che fosse possibile vederle. L’evento marignanese racconta, da ormai 30 anni, le Streghe, dee e magiche erboriste, e le loro magie, con curiosità, stupore ed incanto ed è ormai diventato un vero e proprio festival popolato da artisti italiani ed internazionali che, per cinque giorni, animano il borgo con acrobazie, magie e tante performances divertenti per grandi e piccini! A fare da cornice un borgo che, per l’occasione, si trasforma e diventa stregato, il mercatino ricco di prodotti naturali, pietre e spezie, ma anche tutte le realtà commerciali ed i marignanesi che si “travestono” completamente.



VIDEO PROMOZIONALE. Per presentare ufficialmente questa edizione è stato lanciato il video promozionale che racconta di bolle di sapone che scendono dalla torre, creature magiche che camminano in parata per le vie del borgo, di pozioni magiche e bevande di tutti i tipi per celebrare il rapporto tra streghe ed acqua, di palombari e creature degli abissi, e di tante altre abilità speciali, rievocando la stessa magia per continuare a celebrare le Streghe, creature che sfuggono al senso comune e che parlano di antiche leggende e di una sapienza da tenere stretta, perché questo nostro mondo conservi l'incanto del legame con la Natura ed il Mistero.



INIZIATIVA #STACCIDENTRO. L’organizzazione è alla ricerca di volontari che desiderino vivere la manifestazione da protagonisti trasformandosi in una delle magiche presenze della Notte: streghe, stregone, maghi.

Con piccoli accorgimenti ed i consigli dello staff, chiunque può partecipare a questa divertente esperienza e aggirarsi per i vicoli di San Giovanni, dal 19 al 23 giugno.

Quest’anno il tema è particolarmente evocativo: l’acqua (che richiama alla rugiada) e la luna (che ha il potere di influenzare le maree ed è un elemento magico e misterioso) sono i punti di riferimento, accanto alle ritualità popolari della Notte di San Giovanni. Per comunicare la propria disponibilità: pagina de “La Notte delle Streghe” https://www.facebook.com/lanottedellestreghesgm/ o mail cultura@marignano.net , indicando riferimenti e disponibilità. Le persone che avanzeranno la propria candidatura da volontari saranno poi contattate.