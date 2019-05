Il campione del Challenge Riccione al 'battesimo' del video promozionale di Coriano

Turismo

Coriano

| 13:41 - 17 Maggio 2019

Mattia Ceccarelli, campione del Challenge Riccione.

Giovedi 16 maggio a Coriano, è stato presentato il video promozionale del territorio corianese "Brinda Coriano, aspettando il Giro d'Italia", realizzando così la prima uscita del brand Terre di Coriano legato al territorio, alla presenza della popolazione, delle associazioni di categoria, degli operatori economici, imprenditori, produttori , coltivatori, degli operatori del turismo e della ricettività, degli organizzatori di eventi, delle associazioni , del mondo sportivo.



La serata è stata occasione anche per ribadire l'importanza e il significato del brand Terre di Coriano , che identifica il "prodotto Coriano" e che è il primo passo per una politica di aggregazione e sviluppo del territorio, territorio che sarà riconoscibile per la sua specificità, attrattiva e valori , con ricadute sul turismo, diffusione dei prodotti e sugli eventi.



Il video, realizzato dal regista Diego Mann, con la collaborazione del gruppo sportivo G.S. Ospedaletto e con la simpatica partecipazione del sindaco Domenica Spinelli e del vicesindaco Gianluca Ugolini è stato girato sul territorio corianese.

Grande serata in sala Isotta anche per la presenza del romagnolo Mattia Ceccarelli vincitore del Challenge Riccione triathlon che, insieme all'organizzatore della manifestazione, ha evidenziato come manifestazioni di questo tipo riescano a mettere in luce il territorio.



La serata si è conclusa con la presentazione del giovane Alessandro Maggioli che ha costruito una bicicletta, completamente di colore rosa, dedicata al 102° Giro d'Italia (fotogallery) e che sarà esposta domenica prossima a Ospedaletto lungo il tragitto del Giro.

Il prossimo evento sportivo dedicato alla bici e al territorio corianese è "Sulle strade del giro d'Italia" domenica 25 maggio con partenza alle ore 15 in piazza Don Minzoni a Coriano. Domenica Spinelli (sindaco di Coriano) commenta: “L’amore per il territorio e l’impegno comune di associazioni, produttori, esercenti e mondo sportivo stanno dando slancio al nostro territorio e sono certa che questo lavoro, in cui crediamo molto, darà i suoi frutti a vantaggio di tutte le Terre di Coriano”.