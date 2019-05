Un'app per promuovere Montescudo Montecolombo e le sue attività

Attualità

Montescudo

| 13:00 - 17 Maggio 2019

Panoramica di Montescudo Monte Colombo.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’azienda Comunicare srl, ha aderito al progetto “Viaggiando in Montescudo-Montecolombo”, una guida turistica cartacea e un’App nate per promuovere il territorio soddisfando tutti i canali di comunicazione. All’interno della guida (già distribuita e in uso), da un lato sono inserite le immagini e le caratteristiche peculiari del Comune, mentre l’altra parte è dedicata alle cartine del territorio. Accanto ad esse sono posizionate le attività del territorio che hanno aderito pubblicizzando la loro azienda e, di conseguenza, finanziato il progetto. La vera novità è però la realizzazione dell’App (applicazione software per dispositivi mobili) del Comune di Montescudo-Montecolombo, dove trovare tutte le informazioni utili al turista, ma anche al cittadino che desidera rimanere sempre aggiornato sulle novità e i servizi del suo paese. Il modo migliore per scoprire nuovi territori e conoscere appieno tutto quello che una zona può offrire per organizzare al meglio una vacanza o una gita fuori porta. In essa sono presenti cartine dettagliate dove trovare i luoghi da visitare e i punti di interesse da non perdere, informazioni di carattere storico, turistico e culturale e tutte le realtà economico-territoriali che hanno aderito e che, tramite notifiche, potranno pubblicare costantemente promozioni o eventi che intendono realizzare e pubblicizzare. Ci saranno inoltre foto per scoprire nel dettaglio quello che ogni zona può offrire ad un occhio attento e curioso. Scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Store, l’App potrà essere sempre aggiornata anche con notizie su eventi del Comune stesso, meteo e molto altro.



LE AZIENDE PROTAGONISTE. Le aziende che hanno aderito inizialmente al progetto sono: La Valle dei Caprioli, Fattoria del Piccione, Il Capannino, La Fiammetta, B&B Marilena, La Fungaia, La Cantinaccia, Ristorante Week-End, I Muretti, Cantina delle Fosse, B&B Ca’ Silvia, Il Mio Casale, B&B Castellano, Az. Agricola Cecchini Filippo & Vincenzo, Lago di Montecolombo, Castello di Albereto Ristorante&Suite, Tecnomeccanica, Casetta in Legno, Falegnameria RB.

La presentazione ufficiale avverrà lunedì 20 Maggio 2019 alle ore 21 nel Teatro "Rosaspina", alla presenza dell'amministrazione comunale e delle attività economiche del territorio che hanno aderito al progetto.