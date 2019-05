All'enoteca Quattrocento di Rimini reading di poesie con Francesca Serragnoli e Giancarlo Sissa

Eventi

Rimini

| 12:49 - 17 Maggio 2019

Francesca Serragnoli.

"La poesia non serve a niente”. Un titolo provocatorio per il reading a ingresso libero che sabato sera dalle 21.30 si terrà all'enoteca Quattrocento, in vicolo Battarra 17 a Rimini. Protagonisti i poeti Francesca Serragnoli e Giancarlo Sissa, introdotti da Marco Montemaggi, docente di heritage marketing al Polimoda di Firenze e visiting professor all’Universidad del Desarrollo di Santiago del Chile.



Francesca Serragnoli, nata a Bologna nel 1972, si è laureata in Lettere Moderne e ha lavorato al Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. Suoi testi sono apparsi in diverse antologie, tra cui Nuovissima poesia italiana (Mondadori, 2004) e Jardines secretos, Joven Poesìa Italiana (Sial, Madrid, 2008). Collabora con la rivista ClanDestino.



Giancarlo Sissa, nato a Mantova nel 1961, vive a Bologna. Francesista e traduttore, suoi racconti e poesie sono comparsi su numerose riviste. E' presente in diverse antologie nazionali ed estere. Nel 2016 con Alessandra Gabriela Baldoni ha fondato la Compagnia di Teatro “La Porta Azzurra” che propone il work in progress “Rosaspina, il tempo del sogno”. Dal 1999 conduce corsi e laboratori di scrittura creativa e autobiografica in Italia e all’estero.