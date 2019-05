Volley femminile D, Riccione perde in casa gara1 della semifinale playoff col Reda: 2-3

Sport

Riccione

| 12:45 - 17 Maggio 2019

La squadra del Riccione Volley.

E’ del Reda Volley il primo round della semifinale playoff promozione. Le ravennati, dopo più di due ore di gioco, espugnano al tiebrek il Pala Nicoletti 2-3. Pubblico delle grandi occasione mercoledì sera a Riccione, ha fatto da cornice ad una partita sicuramente non adatta ai deboli di cuore. Riccione parte molto contratto probabilmente la tensione e l'importanza del match ha giocato a sfavore delle biancoblu. Reda subito avanti ma dal secondo set Ugolini e compagne ritornano in partita conquistando il secondo parziale (25-16) e il terzo (25-21). Nella quarta frazione Riccione arretra la guardia, è meno aggressivo e un po' troppo falloso, Reda ringrazia e con carisma vola alla conquista del quarto set (12-25).

Quinto set che in un primo momento vede sorridere le riccionesi dopo di che al cambio campo Reda firma il +2 (6-8) e successivamente mette la parola fine a gara 1 (9-15).

Nulla è perduto per Ugolini e compagne che, domenica al “Pala Reda”, in gara 2, proveranno l'impresa di superare le ravennate tra le propria mura amiche e accedere così alla finale promozione. Per passare il turno Riccione dovrà vincere in gara2 (o 0-3 o 1-3 o 2-3 + golden set).

Riccione Volley: Agostini 16, Ugolini 15, Soldati 12, Mangianti 8, Morri 8, Gozi 4, Pari 2, Pari L1, Pivi 0, Ricci n.e., Paolassini n.e. Launi L2 n.e.