Il giornalista de Le Iene Antonino Monteleone incontra gli studenti dei Licei Volta e Einstein

| 11:40 - 17 Maggio 2019

Antonino Monteleone (giornalista de Le Iene).

“Il termometro misura quanta febbre hai, ma non chiederesti mai a un termometro di curarti la febbre” è così che Antonino Monteleone giornalista de Le Iene, spiega a oltre 150 ragazzi del Liceo Volta di Riccione e del Liceo Einstein di Rimini cos’è il giornalismo e il ruolo fondamentale che incarna di interrogare la realtà e ricercare la verità. L’incontro si inserisce nel progetto “Dig at school”, organizzato dall’associazione Dig con l’intento di avvicinare i giovani al mondo dell’informazione. Per l’occasione, è stato utilizzato come case study una recente inchiesta condotta da Monteleone per Le Iene sul suicidio di David Rossi.