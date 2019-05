Misano: comincia la grande stagione automobilistica, da sabato l'Aci Racing Weekend

Sport

Misano Adriatico

| 11:40 - 17 Maggio 2019

Gare al Misano World Circuit.

Emozioni a quattro ruote, nel fine settimana, al Misano World Circuit, condensate all’interno del Misano ACI Racing Weekend: 6 serie e 14 gare in programma, spalmate tra sabato e domenica. Il weekend di Misano servirà a fornire le prime importanti indicazioni in ottica classifica nelle varie serie, che si apprestano a vivere il secondo appuntamento in calendario, il terzo per il Campionato Italiano Sport Prototipi.

Il Misano Racing Weekend introduce ad un mese di giugno che vedrà altri due importantissimi appuntamenti con le gare automobilistiche: dal 7 al 9 giugno con Dtm Misano e l’annunciata presenza di Andrea Dovizioso con l’Audi e dal 28 al 30 giugno con il Blancpain GT World Series.



MISANO RACING WEEKEND - Saranno 60 i piloti che si alterneranno al volante delle 21 vetture iscritte alla seconda prova della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo, suddivise nelle tre classi GT3 (la più numerosa con 12 vetture al via), GT Light e GT4. Il programma prevede una gara, della durata di tre ore.



Nella G3 occhi puntati sulla Bmw M6 GT3 di Bmw Team Italia vincente all’esordio a Monza con l’equipaggio Comandini-Johansson-Sims. Nella classe GT3 si registra anche la new entry Audi nella serie Endurance.



Il duello Lamborghini-Porsche infiammerà la classe GT Light, riservata alle vetture in configurazione monomarca, mentre ella classe GT4 i favori del pronostico sono per la Ginetta G55 trionfatrice a Monza.



Sono tre le gare in programma nel Campionato Italiano di Formula 4 powered by Abarth, con ben 33 piloti al via. Al comando della classifica provvisoria Petecof, vincitore di due delle tre gare disputate



Terzo appuntamento per il Campionato Italiano Sport Prototipi, la serie tricolore, dallo scorso anno riservata alle Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia Rsv4.



Il TcrItaly torna a Misano e lo farà con uno schieramento arricchito da nuovi arrivi e con un catalogo di brand salito a quota 7. La tappa romagnola del Campionato Italiano di ACI Sport, riservato alle due litri turbo a trazione anteriore, vedrà la prima applicazione degli Handicap Peso assegnati alla vettura di ogni pilota classificatosi ai primi tre posti della classifica della manifestazione precedente come risultato della somma dei punteggi delle due gare.



Al via anche la seconda prova del campionato monomarca Mini Challenge, con 22 vetture suddivise nelle categorie MINI John Cooper Works Challenge Pro e Mini John Cooper Works Challenge Lite. Attesa per il secondo appuntamento del Campionato Italiano Energie Alternative smart EQ fortwo e-cup, e per la Porsche Carrera Cup che vedrà al via 25 vetture. Ingresso gratuito a tribune e paddock, registrandosi sul sito acisport.it