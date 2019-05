Rimini: incidente sulla statale 16, traffico in tilt e code in direzione sud

Attualità

Rimini

| 10:27 - 17 Maggio 2019

Foto pubblicata sui gruppi social.

Un incidente ha mandando in tilt il traffico sulla statale 16, in direzione sud. Rallentamenti e code si registrano infatti a causa di un sinistro, avvenuto in prossimità della rotonda di via Marecchiese intorno alle ore 10 di venerdì 17. Si sarebbe trattato di un'auto finita di traverso, ma senza particolari conseguenze per la persona coinvolta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un'ambulanza del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti segnalati già all'altezza della via Emilia e anche della via Marecchiese.

Si consigliano strade alternative.