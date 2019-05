Ritrovata senza vita nel Marecchia, sabato i funerali di Gabriella Poggioli

Attualità

Novafeltria

| 11:45 - 17 Maggio 2019

Gabriella Poggioni in Raffelli.

Saranno celebrati sabato pomeriggio i funerali di Gabriella Poggioli, la 76enne scomparsa martedì e ritrovata senza vita giovedì pomeriggio nel fiume Marecchia zona Cavallara di Maiolo. Venerdì alle 20.30 alla parrocchia di San Pietro in Culto di Novafeltria sarà celebrato il rosario mentre le esequie ci saranno alle 14.30 sempre nella stessa chiesa con partenza alle 14 dall'ospedale di Novafeltria.

La scomparsa di Gabriella Poggioli ha suscitato tanto sgomento e tristezza a Novafeltria. Gabriella era una donna bella fuori ma soprattutto dentro, elegante riflessiva, pacata, molto conosciuta, benvoluta e stimata in paese. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti sui social che ricordano Gabriella come "bella e gentile dama", "bella persona piena di grazia e gentilezza", "eri una bellissima persona".

A questi si aggiungono i ricordi dei ragazzi degli anni 70, quelli che sono stati educati a scuola dal marito Franco Raffaelli, maestro elementare, e che passavano i pomeriggi a giocare nel campo da calcio difronte a casa di Gabriella con i suoi figli. Gli amici di Marco, Andrea e Amedeo ricordano "i pomeriggi degli anni 70 e 80 dove al pattinaggio posto sotto casa di Gabriella si giocava a calcio. Gabriella in quelle ore si trasformava la mamma non solo dei suoi figli ma di tutti e poi la merenda non mancava mai. Quei pomeriggi trascorsi al pattinaggio hanno segnato a tutti una traccia indelebile per crescere con i valori di educazione e rispetto per affrontare la vita grazie a Gabriella.”

IL CORDOGLIO DEL COMUNE. Scrive in una nota l'amministrazione comunale: "C’è un tempo per piangere e un tempo per ringraziare: questo è il momento della tristezza e del dolore per l’improvvisa perdita di Gabriella, moglie, madre, nonna amatissima e stimata da tutta la nostra comunità. Tutti, in questi giorni, hanno avuto un pensiero per lei; tanti i volontari che si sono prodigati nelle ricerche e che ci sentiamo di ringraziare profondamente insieme al corpo dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori della Guardia di Finanza, della Protezione Civile e Alta Valmarecchia Soccorso.

Questa donna bellissima, dolce, gentile, amata mancherà a tutti.

Ma, poi, il posto delle lacrime sarà sostituito dal senso di gratitudine a Dio per avercela data, rimarranno gli insegnamenti e il suo spirito sarà tra noi attraverso il sorriso dei nipoti. In questo momento vogliamo stringerci, con profondo affetto, al dolore della vostra famiglia ed esservi vicini".