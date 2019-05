| 09:31 - 17 Maggio 2019

Ex cinema Astoria di Rimini in condizioni di degrado. La segnalazione arriva da un nostro lettore che documenta fotograficamente lo stato in cui versa la struttura. "Mi viene male" scrive il nostro lettore "vedere una struttura storica di tutti i riminesi andare a pezzi così mi viene male al cuore chiedo al comune di procedere a sistemare questo simbolo storico di tutti i riminesi".