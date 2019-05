Fermata del tram in viale Trieste sommersa dalla cacca degli uccelli

Attualità

Rimini

| 09:11 - 17 Maggio 2019

La fermata in via Trieste angolo viale Dandolo.

Fermata di Start Romagna invasa dagli escrementi dei piccioni. E' la segnalazione fatta da un nostro lettore che vuole mettere in luce la situazione di degrado dello spazio dedicato all'attesa del bus. La fermata si trova in via Trieste angolo viale Dandolo. "Chi desidera essere bombardato dagli escrementi degli uccelli" scrive il nostro lettore "attenda il tram a questa fermata del tram in viale Trieste, vicino all'incrocio con viale Dandolo (Rimini). Gli uccelli sugli alberi vi serviranno subito".