Scambia l'orecchino da 1000 euro con un falso, colpo in pieno centro

Cronaca

Rimini

| 08:28 - 17 Maggio 2019

Orecchini, foto di repertorio.

Entra in gioielleria, prova un orecchino di grande valore, lo sostituisce con uno finto e va via. E' successo in un negozio in centro a Rimini. L'uomo, di origine straniera, con aspetto distinto, è entrato nell'esercizio commerciale chiedendo di poter provare un orecchino visto in vetrina. Dopo averlo indossato, lo ha riconsegnato al negoziante dicendo che sarebbe tornato per l'acquisto. Dopo poco tempo il gioielliere ha aperto la scatola dove era stato riposto il monile, scoprendo che era stato sostituito da un altro falso. Il valore dell'orecchino è di circa 1000 euro. Il negoziante ha sporto denuncia alla Polizia.