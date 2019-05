Danni maltempo, Intesa Sanpaolo dà una mano: plafond 50 mln per imprese, famiglie

Attualità

Emilia Romagna

| 20:40 - 16 Maggio 2019

Intesa San Paolo.

Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti destinati alle imprese e alle famiglie che hanno subito danni a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna e che ha visto esondare diversi corsi d'acqua mettendo in difficoltà, in particolare, la Romagna e la pianura emiliana. Nel dettaglio, spiega una nota dell'istituto di credito, i finanziamenti, predisposti per le province di Forlì-Cesena, Rimini e Modena, potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un'autocertificazione e le richieste verranno gestite in via prioritaria al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alle realtà colpite. Nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Modena Intesa Sanpaolo è presente con 74 punti operativi 'retail' e 5 filiali imprese.