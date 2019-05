Tennis, Alessandro Falcucci conquista il memorial "Sandrino Boschetti" di Viserba

Sport

Rimini

| 20:13 - 16 Maggio 2019

Da sinistra: Marco Marconi, Falcucci, il giudice arbitro Giorgetti, la signora Boschetti e l'arbitro di sedia Ubalducci.



Alessandro Falcucci iscrive il suo nome nell’albo d’oro del torneo nazionale di 3° del Tennis Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Una vittoria senza discussioni quella dell’allievo della San Marino Tennis Academy che giovedì ha coronato la sua settimana perfetta al Tennis Viserba vincendo da dominatore la finalissima.

Il 3.1 portacolori del Promo Tennis Vasto ha battuto in semifinale il beniamino di casa, Samuel Zannoni, e nel match-clou, l’esperto 3.1 Massimiliano Zamagni (Ct Cicconetti), in un match equilibrato solo nel secondo set (6-1, 6-3). Come detto un torneo notevole per l’allievo di Giorgio Galimberti sul Titano che ha vinto il “Boschetti” senza perdere un set. Il match più sofferto è stato quello in semifinale con il talento locale, Samuel Zannoni, una sfida tra due giovani in ascesa che ha riservato interessanti spunti tecnici.

Semifinali: Alessandro Falcucci (3.1, n.4)-Samuel Zannoni (3.4) 7-5, 6-3, Massimiliano Zamagni (3.1, n.3)-Lorenzo Braschi (3.2, n.10) 6-1, 6-4.

Al termine le premiazioni, effettuate dal presidente onorario Marco Marconi, alla presenza del giudice arbitro Antonio Giorgetti, il giudice di sedia Franco Ubalducci e la signora Boschetti.