Riccione, le recinzioni delle ex colonie rimesse a nuovo per il passaggio del Giro d'Italia

Attualità

Riccione

| 17:27 - 16 Maggio 2019

Le recinzioni delle ex colonie pitturate in zona Marano a Riccione.

Le recinzioni delle ex colonie Reggiana, Savioli e dell’ex hotel Le Conchiglie in viale D’Annunzio rivestite da pannelli azzurri con la scritta Riccione. Gli operai di Geat sono al lavoro per portare a termine il montaggio delle pannellature che proseguiranno anche in via Angeloni dove, all’altezza del sottopasso i ragazzi del liceo “ Volta- Fellini” hanno invece ideato la grafica di ulteriori pannelli colorati. Questo tratto della zona Marano diventerà così un lungo e ininterrotto percorso azzurro cielo al passaggio della Carovana Rosa.