Volley femminile, dall'1 al 6 luglio il camp della Consolini 'Una settimana da serie A'

San Giovanni in Marignano

| 16:52 - 16 Maggio 2019

dall'1 al 6 luglio il camp della Consolini 'Una settimana da serie A'.

La stagione della Consolini non è ancora terminata. La società infatti sta lavorando con grande entusiasmo e passione all’organizzazione del camp “Una settimana da serie A” che si svolgerà dall’1 al 6 luglio 2019, aperto a tutte le atlete dall’under 13 all’under 18. Per una settimana le più giovani, sotto la guida dell’intero staff tecnico della Omag Consolini (Stefano Saja, capo allenatore; Alessandro Zanchi vice allenatore, Raimondo Gobbi, scoutman e aiuto allenatore e Nicolò Caldari, preparatore atletico) vivranno le stesse emozioni delle giocatrici di serie A.

“E’ un’occasione da non perdere - afferma Mauro Mancini - dirigente del settore giovanile, una grande opportunità per la crescita pallavolistica delle giocatrici più giovani. Lezioni di tecnica, di tattica, si alterneranno alla visione di video, ad allenamenti, agli esercizi fisici cui si sottopongono durante tutta la stagione agonistica le atlete della prima squadra. Non sarà una passeggiata ma una settimana impegnativa sotto il profilo del lavoro in palestra che ritaglierà, però, anche spazi di divertimento e di nuove amicizie. Abbiamo aperto le iscrizioni, continua Mancini, anche alle ragazze che non sono iscritte alla Consolini perché vogliamo dare a tutte le giovani questa opportunità. Naturalmente i posti sono limitati perché per lavorare bene non è possibile portare in palestra un numero troppo elevato di giocatrici. L’attività avrà inizio alle 9 del mattino, con una pausa per il pranzo dalle 12,30 alle 14,30, per concludersi alle 17,30. Le ragazze saranno le protagoniste sul taraflex della serie A, seguite dagli allenatori della serie A e anche da alcune giocatrici. Per loro, sono certo, conclude Mancini, rimarrà un’esperienza indimenticabile”.

Un ringraziamento particolare va rivolto a Omag e Isolcasa sponsor della serie A, che anche per quest’occasione non hanno voluto far mancare il loro sostegno all’iniziativa.

Per le iscrizioni i moduli sono a disposizione sul sito della Consolini oppure possono essere ritirati presso la sede.