Presentata l’Ora del Garbo nei supermercati Coop e A&O di Santarcangelo

| 16:08 - 16 Maggio 2019

Ora del Garbo.

Mercoledì 15 maggio nei supermercati Coop e A&O di Santarcangelo ha preso avvio ufficialmente l’Ora del Garbo. Ideata in occasione del percorso partecipato Citabilty da due ragazzi non vedenti, Andrea e Irid, la proposta è stata poi sviluppata nell’ambito del progetto “Santarcangelo Accogliente”.

Nel corso della presentazione – che si è tenuta prima alla Coop della Fornace e poi al’A&O – oltre ai rappresentanti dei supermercati è intervenuto anche uno dei due ideatori, Andrea, che ha raccontato in che cosa consiste l’Ora del Garbo: in orari e giorni prestabiliti, il personale sarà a disposizione per assistere chi ha bisogno di qualche attenzione in più nel fare la spesa. Allo stesso modo, l’ambiente del punto vendita sarà più tranquillo (con musica soft di sottofondo e annuncio di inizio e fine dell’Ora del Garbo) così da incentivare anche gli altri clienti ad essere più pazienti e disponibili verso chi è più in difficoltà. Successivamente hanno preso la parola i rappresentanti dei supermercati che hanno espresso tutta la loro soddisfazione e apprezzamento per il progetto. Infine, in entrambi i supermercati alcuni partecipanti del percorso Citability hanno sperimentato l’Ora del Garbo.



Giorni e orari dell’Ora del Garbo: alla Coop la Fornace lunedì e mercoledì dalle 14 alle 15 e venerdì dalle 9,30 alle 10,30; alla Coop di via Fratelli Cervi martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10; all’A&O di via Piave il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 16.