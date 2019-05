Wellness Week, 300 eventi in arrivo in tutta la Romagna

Eventi

Rimini

| 14:43 - 16 Maggio 2019

Wellness Valley.

La Romagna, sede della Wellness Valley, ovvero il primo distretto internazionale dell’healthy lifestyle, è pronta per la Wellness Week. Dal 17 al 26 maggio in calendario ben 300 appuntamenti a base di attività fisica e movimento aperti a tutti e per tutti. Alla Settimana del movimento e degli stili di vita sani, il grande evento all’insegna del dinamismo, l’anno scorso hanno partecipato oltre 360mila persone, tra residenti e turisti. E’ in costante crescita, la quantità di individui che mette la forma fisica e la salute al primo posto, anche in vacanza. E proprio per loro esercizio fisico e attività outdoor, movimento slow e relax, self-care e alimentazione bilanciata saranno al centro del programma della Wellness Valley.



La Romagna, da sempre al primo posto per alta qualità della vita, è il distretto naturale per la Wellness Valley. Qui vive la popolazione più sana ed attiva d’Italia (+10% rispetto alla media nazionale), come attesta il Wellness Valley Report, elaborato dalla Wellness Foundation in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, l’Università di Bologna e i principali stakeholders della Wellness Valley. Nella Terra del Benessere in ogni parte dell’anno, persone di ogni età possono svolgere numerose attività fisiche outdoor, in spiaggia come nell’entroterra, partecipare a programmi motorii di gruppo o singoli nei parchi urbani, nutrirsi con alimenti genuini, accedere alle numerose strutture termali e Spa. E tanti saranno i centri termali che proprio in occasione della quinta edizione dell’evento apriranno le porte con l’Open Day, per godere dei loro percorsi termali e sensoriali.



LO SPORT E LE GRANDI COMPETIZIONI - Per i più allenati la Wellness Week mette in calendario alcuni tra gli appuntamenti competitivi più attesi dell’anno in Romagna. Il 19 Maggio prenderà il via da Cesenatico la 49a edizione de La Nove Colli, la granfondo più antica al mondo che attira partecipanti da ogni parte del globo. Il percorso di gara, come di consueto, si svolgerà su un tragitto di 200 km lungo l’Appennino Romagnolo. Si respira aria internazionale anche alla 100 km del Passatore, la gara podistica che dal 1973 attraversa l’Appennino Tosco-Romagnolo da Firenze a Faenza (25-26 Maggio) e si corre invece per beneficenza con la Stracesena (26 maggio), mentre a Lugo (RA) c’è la 21° Gran Fondo della Città. Inoltre, sono in programma tornei di basket, campus di triathlon, sessioni di crossfit outdoor, allenamenti funzionali all’aperto e uscite in bicicletta sul percorso del Giro d’Italia.



WELLNESS PER TUTTI - Non è indispensabile essere allenati per partecipare alla Wellness Week: circa un terzo degli appuntamenti in calendario è adatto a tutti, bambini compresi (per il calendario competo. Per far muovere all’aria aperta appassionati e non, la Wellness Week, il cui obiettivo è promuovere tra residenti e turisti uno stile di vita sano e attivo, durante l’intera settimana, propone numerose camminate wellness nei borghi e camminate della salute in spiaggia come nell’entroterra, itinerari alla scoperta della natura, dell’arte e della storia. E si può partecipare anche accompagnati da “Fido”. Non mancano le passeggiate fotografiche, quelle culturali alla scoperta dei borghi e infine quelle naturalistiche notturne sotto alle stelle E poi biciclettate al mare e sulle colline, fitness all’aria aperta con il personal trainer e tanto nordic walking.



MANGIAR SANO PER VIVERE MEGLIO - Il benessere e la salute passano anche da una corretta alimentazione, da abbinare al movimento fisico. Ecco allora che, durante la Wellness Week, non mancheranno i workshop di healthy food e le coocking class per fare scelte alimentari consapevoli e sane. Tra i vari appuntamenti “enogastronomici” in calendario, nel faentino si fa un tour panoramico tra le sette cantine di Oriolo dei Fichi per conoscere i vini tipici del territorio, tra visite guidate e degustazioni. A Forlì si parla di comprensione delle etichette alimentari, mentre sull'Appennino Tosco Romagnolo lo chef stellato Paolo Teverini e la sua brigata fanno scuola di cucina salubre gourmet. Il centro di cultura gastronomica Casa Artusi, a Forlimpopoli, propone visite guidate per tutta la durata della Wellness Week, mentre, al ristorante del centro c’è uno speciale menù benessere. In Valconca, nell’entroterra riminese, alla Tenuta Mara, l’escursione guidata in mountain bike si chiude con una degustazione di vini locali biodinamici.

Il wellness passa anche attraverso salute e relax e la Wellness Week è anche benessere psico-fisico. Tra le discipline da praticare per ritrovare la perfetta forma a 360 gradi il barefoot (la camminata a piedi nudi), con incluso autotrattamento di riflessologia plantare, lo shiatsu e lo yoga.