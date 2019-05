Lettimi: domenica 19 maggio nuovo appuntamento coi "Concerti di primavera"

Eventi

Il pianista Nicola Pantani.

Domenica 19 maggio 2019 alle ore 11 si terrà presso l’Istituto Lettimi, in via Cairoli 44, il terzo concerto del ciclo “Concerti di Primavera”. Si esibiranno il pianista Nicola Pantani che eseguirà la più impegnativa e monumentale Sonata di L.v. Beethoven: la Sonata op.106 “Große Sonate für das Hammerklavier” e il quartetto d’archi composto da Caterina Bordoni e Giada Rizqallah al violino, Matteo Alberani alla viola e Veronica Conti al violoncello che interpreteranno lo splendido Quartetto in re mag. Kv. 575 di W.A. Mozart. Ingresso libero.