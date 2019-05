Solo cose belle da record: sale in 'sold out'. Fino a domenica proiezione a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:29 - 16 Maggio 2019

Film Solo cose belle.

Dopo l’anteprima assoluta, lo scorso 7 dicembre a Rimini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presentazione, la scorsa settimana, in Senato, arriva al Supercinema di Santarcangelo il film Solo cose belle di Kristian Gianfreda.

Il film, in programma al Supercinema da oggi, giovedì 16 maggio, a domenica 19, nella serata di sabato 18 maggio sarà proiettato alla presenza del regista (ore 21). La pellicola, proiettata al Multiplex le Befane di Rimini, ha riscosso grande successo di pubblica e sale sold-out.



Solo cose belle è una commedia leggera e delicata che nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII e delle tante Case Famiglia dell’Associazione, che da anni lavorano per diffondere i valori dell’inclusione sociale e per combattere l’emarginazione sociale. Per questo hanno lavorato alla pellicola, in scena o a supporto della produzione, sia attori professionisti del cinema, del teatro e della televisione, sia persone della Comunità e figure che hanno un’esperienza pregressa in CaseFamiglia o in altri progetti sociali: ex carcerati, ex prostitute, ex tossicodipendenti ed ex senza fissa dimora, nonché alcuni ragazzi con disabilità.



Al centro delle vicende un paesino romagnolo alla vigilia delle elezioni comunali e una casa famiglia in cui si muovono i personaggi più differenti. Due mondi destinati a scontrarsi e che invece si incontrano sfidando pregiudizi e convenzioni sociali.